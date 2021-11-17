Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği o video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlatalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti. Yapılan hizmetlerin ve yatırımların gözler önüne serildiği görüntüler ayakta alkışlandı.