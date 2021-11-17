17 Kasım 2021, Çarşamba
Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği o video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlatalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti. Yapılan hizmetlerin ve yatırımların gözler önüne serildiği görüntüler ayakta alkışlandı.
Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 13:45
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