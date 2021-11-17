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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği o video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlatalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti. Yapılan hizmetlerin ve yatırımların gözler önüne serildiği görüntüler ayakta alkışlandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 13:45
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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda izlettiği o video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerin bir kısmını görüntülü olarak da şöyle kısaca bir hatırlatalım" ifadelerini kullanarak bir video izletti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda izlettiği o video

Başkan Erdoğan görüntülerin ardından "Büyük ve güçlü Türkiye'yi işte bu şekilde adım adım inşa ettik inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda izlettiği o video

İşte AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarını gözler önüne seren o görüntüler...

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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda izlettiği o video

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Yapılan hizmetlere nefes yetmedi! İşte Başkan Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda izlettiği o video