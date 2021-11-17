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Haberler Galeri Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sırasında yeni bir müjde vererek sondaj gemilerine bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 14:50
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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 7/24 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.

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Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.