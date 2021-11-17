Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye dördüncü sondaj gemisini filosuna kattı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sırasında yeni bir müjde vererek sondaj gemilerine bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisini de filosuna kattığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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