Yalova’da F-16’nın kaza kırım anı kamerada! Alev topuna böyle döndü
Eskişehir'den eğitim uçuşu için havalanan F-16 uçağının Yalova'da kaza kırıma uğradığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın düştüğü anda alev topuna döndüğü ve ardından ağaçlık alanın yanmaya başladığı anlar kaydedildi.
Eskişehir'den dün (12 Ağustos) eğitim uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, saat 15.00 sıralarında Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında/dış yerleşkesine düştü.
Kaza sırasında pilot, fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının, Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında, Mimar Sinan Caddesi, Mantar Sokak, Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova mevkiinde düşerek kaza-kırıma uğraması üzerine soruşturma işlemlerine derhal başlandığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.
Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan Pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.
Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza-kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor hazırlaması için gerekli talimatların verildiği aktarıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Hastaneye kaldırılan Pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisi sürerken, kaza-kırım anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.