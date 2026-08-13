Eskişehir'den dün (12 Ağustos) eğitim uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, saat 15.00 sıralarında Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında/dış yerleşkesine düştü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kaza sırasında pilot, fırlatma sistemiyle uçaktan ayrıldı. Hastaneye kaldırılan Pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 tipi savaş uçağının, Yalova 18'inci Ana Jet Üs Komutanlığı yanında, Mimar Sinan Caddesi, Mantar Sokak, Taşköprü, Çiftlikköy/Yalova mevkiinde düşerek kaza-kırıma uğraması üzerine soruşturma işlemlerine derhal başlandığı belirtildi.

Kaza-kırım sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan Pilot Kurmay Yarbay E.T.'nin Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Olay yeri inceleme işlemlerinin yapılması ve bilirkişi kaza-kırım ekibinin olayın oluşuna dair rapor hazırlaması için gerekli talimatların verildiği aktarıldı.