Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği son operasyon, gençleri zehirleyen, yuvaları yıkan, insanları batağa ve ölüme sürükleyen uyuşturucu tacirlerinin insanlıklarını ne derece kaybettiklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tespitlerine göre, sınır tanımayan ve evini uyuşturucu deposuna çeviren uyuşturucu kuryesi Damla K., satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri alıcılara veya suç ortağına teslim ederken iki yaşındaki bebeğini adeta zehir sevkiyatlarına kalkan yaptı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bebekli Kurye" adı altında bir sistem oluşturan uyuşturucu madde satıcılarının çarpıcı sevkiyat ağını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti.

Normal hayatın akışı içerisinde ve olası bir inceleme sırasında güvenlik kameralarında dikkat çekmemek için bebeğiyle doğal bir şekilde hareket eden Damla K.'nın, uyuşturucu maddeleri teslimatlara bebek arabasıyla götürdüğü tespit edildi. Amacı, polise yakalanmamaktı.

Satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri iki yaşındaki bebeğini kullanarak taşıyan Damla K.'nın, İstanbul Küçükçekmece'deki evini "ana zula" olarak kullandığı da belirlendi. Damla K.'nın, suç ortağına götürmeyi planladığı uyuşturucu maddeleri operasyon öncesinde iki yaşındaki bebeğinin bebek arabasına gizlediği tespit edildi.

BEBEK KAOSTAN ETKİLENMESİN DİYE BEKLEDİLER

"Buluşma noktası" olarak kameraların görmediği kör noktaları seçen ve pusetteki uyuşturucuların üzerine bebeğini de yerleştiren Damla K., burada teslimatı gerçekleştirdi.

Damla K. ile uyuşturucu maddeleri teslim ettiği suç ortağı Yıldırım K.'yı adım adım fiziki takiple izleyen İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teslimat anında baskın yapma imkânları olmasına rağmen iki yaşındaki bebeğin operasyonun oluşturacağı kaostan psikolojik olarak etkilenmemesi için taktiksel bir sabır gösterdi.

Damla K.'nın bebek arabasıyla buluşma noktasından biraz uzaklaşmasına izin verildi. İki suç ortağı birbirinden tamamen ayrıldıktan sonra eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yıldırım K. bindiği araçta, kadın uyuşturucu kuryesi Damla K. ise farklı bir noktada "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.