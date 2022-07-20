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Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını güncelledi. Buna göre, Marmara Bölgesinde yarından itibaren hava sıcaklığının artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 18:30 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 18:32
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Meteoroloji Marmara’yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Marmara Bölgesinde yarından itibaren hava sıcaklığının artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Marmara’yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

NORMAL SICAKLIĞIN 3 İLA 5 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarından itibaren artarak hafta başına kadar bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın batısında Hayrabolu, Malkara, Muratlı) mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

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Meteoroloji Marmara’yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

37 DERECEYİ BULACAK

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 21-24 Temmuz'da Edirne'de 36-37, Kırklareli'de 33- 34 ve Tekirdağ'ın batısında (Hayrabolu, Malkara, Muratlı) 34-35 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Marmara’yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

YAŞLILARA VE KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLARA UYARI

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji Marmara’yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporları ise şöyle;