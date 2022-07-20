Meteoroloji Marmara'yı uyardı: Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını güncelledi. Buna göre, Marmara Bölgesinde yarından itibaren hava sıcaklığının artarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.