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Haberler Galeri MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere öğrenci yerleştirmeleri için tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlatılan LGS tercihleri 20 Temmuz'da yani bugün sona erecke. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MEB LGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 11:30
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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 LGS tercihleri 4 Temmuz'da başlamıştı. Liselere öğrenci yerleştirmek için gerçekleştirilen tercihler bugün sona eriyor. Tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.

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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-17 Ağustos 2022 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 19 Ağustos 2022 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.