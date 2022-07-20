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MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere öğrenci yerleştirmeleri için tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz'da başlatılan LGS tercihleri 20 Temmuz'da yani bugün sona erecke. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MEB LGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...