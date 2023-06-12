Vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir? 2023 vatandaşlık maaşı nasıl alınır, şartları neler? Başvuru ekranı...

Bunlar çok parçalı, bunları bir araya toplayıp bütünlük sağladık. Bu işleyişi de kolaylaştıracak. Vatandaşlık maaşı buradan çıkan bir durumdur. Koruyucu-önleyici sosyal yardım mantığı çok önemli. Önümüzdeki süreçte bunu özellikle hayata geçirmeye devam edeceğiz."