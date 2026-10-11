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11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da 2,5 milyar liralık kara para soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar ile müteahhit Cemal Kuru'nun 2015 yılında İstanbul'daki aynı operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Beykoz'daki VIP minibüs baskınından Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına uzanan geçmişte silahlar, şirket bağlantıları ve milyonlarca liralık para hareketleri dikkat çekti.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 1

Ankara'da "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın da tutuklandığı 2,5 milyar liralık kara para soruşturmasında geçmişe uzanan yeni ayrıntılar gündeme geldi. Tutuklanan müteahhit Cemal Kuru ile Tançalan'ın 11 yıl önce İstanbul'da düzenlenen organize suç operasyonunda birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı.

VANLI KARA HAYDAR SORUŞTURMASINDA YENİ OPERASYON! 5 İLDE 10 GÖZALTI
11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 2

BEYKOZ'DAKİ OPERASYONDA BİRLİKTE YAKALANDILAR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak 2015'te silahlı bir grubun saldırı hazırlığında olduğu yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'daki Acarkent Sitesi'nde bulunan bir villadan ayrılan lüks araç konvoyu durduruldu.

VIP minibüste bulunan Mehmet Fatih Tançalan ve Cemal Kuru'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 3

6 TABANCA, YÜZLERCE MERMİ VE 100 TARİHİ SİKKE

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonda villanın bahçesine atıldığı belirtilen seri numaraları silinmiş 6 tabanca ile yüzlerce mermi ele geçirildi. Silahların Glock, Sig Sauer, Smith Wesson, Beretta ve Browning markalı olduğu kaydedildi.

Araçlarda ayrıca yasa dışı ticarete konu olabileceği değerlendirilen 100 tarihi sikke bulundu.

Olası saldırının kime yönelik olduğu belirlenemezken, şüpheliler hakkında o dönemde ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldığı aktarıldı.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 4

TANÇALAN'IN 11 YIL ÖNCEKİ İFADESİ

2015 yılındaki operasyonda Cemal Kuru ile aynı minibüste yakalanan Mehmet Fatih Tançalan, emniyetteki savunmasında Kuru'yu daha önceden tanıdığını söyledi.

Tançalan, ifadesinde şunları kaydetti:

"Daha önceden tanıdığım Cemal Kuru'ya tamamen ziyaret amaçlı uğramıştım. Cemal Kuru kalmamız için ısrar edince gece onun evinde konakladık. Ertesi gün siteden ayrılırken emniyet görevlileri bizi durdurdu."

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 5

AYHAN BORA KAPLAN'IN OĞLUNA KİRVE OLDU

Cemal Kuru'nun adı daha sonraki yıllarda Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı gelişmelerde de gündeme geldi.

Kuru'nun, Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde 6 kirveden biri olduğu belirtildi.

7 Eylül 2023'te Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Cemal Kuru ise aynı gece İtalya'ya gitti.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 6

MAHKEMEDE ŞİRKET DEVRİ İDDİASI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 61 sanığın yargılandığı davada Cemal Kuru'nun şirket bağlantıları da gündeme geldi.

Kaplan'ın "kasası" olmakla suçlanan sanıklardan Muammer Çetinkaya, mahkemedeki ifadesinde Kuru'nun yanında şoför ve koruma olarak çalıştığını anlattı.

Çetinkaya, Kuru'ya ait bir şirketin emanetçiliğini üstlendiğini ve şirketin daha sonra Ayhan Bora Kaplan'a bedelsiz devredildiğini ileri sürdü.

Kuru ile Kaplan'ın geçmişte aynı otellerde konakladığına ilişkin kayıtların da dava dosyasına girdiği belirtildi.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 7

MASAK RAPORUNDA 27,8 MİLYON LİRALIK DETAY

Dava dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde takılan takılar karşılığında bankaya yatırıldığı belirtilen 27 milyon 808 bin lira da incelendi.

Raporda söz konusu paranın suçtan kaynaklanan gelir olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı 8

CEMAL KURU 9 EKİM'DE TUTUKLANDI

İtalya'ya gittiği belirtilen Cemal Kuru'nun daha sonra Türkiye'ye döndüğü ve emniyet birimlerince takibe alındığı aktarıldı.

Kuru, 6 Ekim 2026'da Ankara'da düzenlenen Vanlı Kara Haydar operasyonunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuru, 9 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.

Mehmet Fatih Tançalan'ın da tutuklandığı soruşturmada, iki ismin 2015 yılındaki operasyonda birlikte yakalanmış olması yeniden gündeme geldi.

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