11 yıl önce aynı minibüste yakalandılar! Vanlı Kara Haydar soruşturmasında dikkat çeken bağlantı

Ankara'da 2,5 milyar liralık kara para soruşturmasında tutuklanan Vanlı Kara Haydar ile müteahhit Cemal Kuru'nun 2015 yılında İstanbul'daki aynı operasyonda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Beykoz'daki VIP minibüs baskınından Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına uzanan geçmişte silahlar, şirket bağlantıları ve milyonlarca liralık para hareketleri dikkat çekti.

Ankara'da "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın da tutuklandığı 2,5 milyar liralık kara para soruşturmasında geçmişe uzanan yeni ayrıntılar gündeme geldi. Tutuklanan müteahhit Cemal Kuru ile Tançalan'ın 11 yıl önce İstanbul'da düzenlenen organize suç operasyonunda birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. VANLI KARA HAYDAR SORUŞTURMASINDA YENİ OPERASYON! 5 İLDE 10 GÖZALTI

BEYKOZ'DAKİ OPERASYONDA BİRLİKTE YAKALANDILAR İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak 2015'te silahlı bir grubun saldırı hazırlığında olduğu yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'daki Acarkent Sitesi'nde bulunan bir villadan ayrılan lüks araç konvoyu durduruldu. VIP minibüste bulunan Mehmet Fatih Tançalan ve Cemal Kuru'nun da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

6 TABANCA, YÜZLERCE MERMİ VE 100 TARİHİ SİKKE Sabah'ta yer alan habere göre operasyonda villanın bahçesine atıldığı belirtilen seri numaraları silinmiş 6 tabanca ile yüzlerce mermi ele geçirildi. Silahların Glock, Sig Sauer, Smith Wesson, Beretta ve Browning markalı olduğu kaydedildi. Araçlarda ayrıca yasa dışı ticarete konu olabileceği değerlendirilen 100 tarihi sikke bulundu. Olası saldırının kime yönelik olduğu belirlenemezken, şüpheliler hakkında o dönemde ruhsatsız silah taşımaktan işlem yapıldığı aktarıldı.

TANÇALAN'IN 11 YIL ÖNCEKİ İFADESİ 2015 yılındaki operasyonda Cemal Kuru ile aynı minibüste yakalanan Mehmet Fatih Tançalan, emniyetteki savunmasında Kuru'yu daha önceden tanıdığını söyledi. Tançalan, ifadesinde şunları kaydetti: "Daha önceden tanıdığım Cemal Kuru'ya tamamen ziyaret amaçlı uğramıştım. Cemal Kuru kalmamız için ısrar edince gece onun evinde konakladık. Ertesi gün siteden ayrılırken emniyet görevlileri bizi durdurdu."