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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB'den resmi açıklama: Okullar tekrar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Online, yüz yüze eğitim... MEB'den resmi açıklama: Okullar tekrar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? Online, yüz yüze eğitim... Okullar tekrar kapanacak mı? Milyonlarca öğrenci dün itibarıyla 1 haftalık ara tatile girdiler. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de, okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Bilindiği üzere ülkemizde görülen ilk koronavirüs vakasının ardından alınan tedbirler kapsamında okullarda online eğitime geçilmişti. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? İşte MEB son açıklamaları... Giriş Tarihi: 14.11.2020 14:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 15:10
Okullar tekrar kapanacak mı? sorusu, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısının 3 binin üzerine çıkmasının ardından öğrenciler ve velileri tarafından bazı sorular araştırılmaya başlandı. Ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar 21 Eylül'de, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de, 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ise ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmişti. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? Ara tatilden sonra okullar açılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?
Okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Ziya Selçuk, en son yaptığı açıklamada, tüm sınıflar için yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk yaptığı açıklamada,
"Bugün (13 Kasım) ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte (23 Kasım) hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var." dedi. OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Avrupa'da ekim sonuna doğru kısıtlamaların geldiğini; ancak okullarla ilgili kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğini söyledi. Tezer,
"Ailelere büyük işler düşüyor. Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Pozitif çıkan aileler ya da yakın çevresinde çocuğun temas ettiği çevrede pozitiflik varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler, karantina altında kalsınlar. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de de tüm Avrupa'da olduğu gibi okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse tekrar kapatılması gündeme gelecektir." dedi. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.