SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı çıktı mı? 12 bin personel alımı hangi illere? Başvuru tarihi ve şartlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin personel alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açıklamanın üzerine geçen iki haftanın ardından başvuru tarihi konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı çıktı mı? 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 16:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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