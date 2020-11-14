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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı çıktı mı? 12 bin personel alımı hangi illere? Başvuru tarihi ve şartlar... SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı çıktı mı? 12 bin personel alımı hangi illere? Başvuru tarihi ve şartlar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin personel alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Açıklamanın üzerine geçen iki haftanın ardından başvuru tarihi konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı çıktı mı? 12 bin personel alımı hangi illere yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 16:09
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Bakan Koca tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Heyecanla başvuru yapmayı bekleyen adaylar, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere kilitlendi. Personel alımına ilişkin merak edilen sorulara ahaber.com.tr'de yanıt bulabilirsiniz. İşte Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI İLANI ÇIKTI MI?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak. Bakan Koca yaptığı açıklamada kasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.