Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişinin tedavileri sürüyor. (Fotoğraf: AA)

Kazanın ardından kalp krizi geçirdiği öğrenilen Gültekin'e, olay yerinden geçen doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Burada sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalelerine rağmen Dündar Ziya Gültekin kurtarılamadı.

"DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Vefat haberinin ardından bir açıklama yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

"OLAYIN ŞOKUYLA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, gazetecilere, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun." dedi.

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.