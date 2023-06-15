Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...

IF DİYETİ NASIL UYGULANIR?

-16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.

-5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.

-24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.

