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Haberler Galeri Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...

Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...

Ünlülerin zayıflama sırrı bulundu! Son dönemde oldukça popülerleşen "Intermittent Fasting" olarak da bilinen aralıklı oruç diyeti kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Bu beslenme şekline göre günün belli saatlerinde öğünler yapıp belli saatlerinde ise hiçbir şey tüketmiyoruz. Bu süre zarfında besin tüketilmediği takdirde vücudumuz yağ yakımına geçiyor. Peki aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? İşte ünlülerin de sık sık uyguladığı aralıklı oruç hakkında tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:57
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Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ aralıklı oruç saatleri, örnek diyet listesi...

Aralıklı oruç diyeti, doğru uygulandığı takdirde hızlı bir şekilde zayıflamaya yardımcı oluyor. Son zamanların en popüler diyeti olan aralıklı oruç, ünlüler tarafından da sıklıkla uygulanıyor. Peki, aralıklı oruç nasıl uygulanır?, IF diyeti aralıklı oruç saatleri nedir? İşte Intermittent Fasting hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ aralıklı oruç saatleri, örnek diyet listesi...

IF NEDİR?

Aralıklı oruç / if diyeti: Yağ yakımının hızlanması, kilo kaybı, iştah kontrolü vb amaçlarla ortaya çıkmış popüler bir diyet modelidir. Bu diyeti uygulamak için bazı saat aralıkları bulunmaktadır. İşte ayrıntılar..

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Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ aralıklı oruç saatleri, örnek diyet listesi...

IF DİYETİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle yaratacağınız kalori açığı ile birlikte gün içinde ne kadar makro (Karbonhidrat, Protein, Yağ) tüketeceğinizi hesaplamanız lazım.

Adından da anlaşılacağı gibi 'oruç' tutacağınız bu yöntemde vücudunuzu belli periyodlarda aç bırakmanız gerekiyor.

Ne kadar aç bırakacağınızı tercih etmek size kalmış, fakat bu sistemi ilk defa deneyimleyecekseniz kendinizi çok uzun sürelerle zorlamamanızda fayda var.

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Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ aralıklı oruç saatleri, örnek diyet listesi...

ARALIKLI ORUÇ SAATLERİ

Intermittent fasting diyetinin birkaç çeşidi var. Bunlardan en popüler olanları;

16:8 Yöntemi: 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.

5:2 Yöntemi: Haftanın 5 günü normal, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içerir (500-800 kcal/gün). Bu noktada kısıtlı yemek yenecek iki günün üst üste uygulanmaması sağlık açısından çok önemlidir. Kısıtlı yemek yenilen günlerde normal günlerde tüketilen besin miktarının 4'te 1'i tüketilir.

Ye/Dur/Ye Yöntemi: Haftada bir veya iki kez 24 saat oruç tutulan yöntemdir. Bir gün boyunca akşam yemeğinden sonra diğer akşam yemeğine kadar 24 saat geçirilir.

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Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ aralıklı oruç saatleri, örnek diyet listesi...

IF DİYETİ NASIL UYGULANIR?

-16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak, yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor.
-5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan iki günü, günlük alınması gereken kalorinin sadece yüzde 25'i alınıyor.
-24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor.