15 Haziran 2023, Perşembe
Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...
Ünlülerin zayıflama sırrı bulundu! Son dönemde oldukça popülerleşen "Intermittent Fasting" olarak da bilinen aralıklı oruç diyeti kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Bu beslenme şekline göre günün belli saatlerinde öğünler yapıp belli saatlerinde ise hiçbir şey tüketmiyoruz. Bu süre zarfında besin tüketilmediği takdirde vücudumuz yağ yakımına geçiyor. Peki aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? İşte ünlülerin de sık sık uyguladığı aralıklı oruç hakkında tüm bilgiler...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:57
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