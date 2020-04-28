28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

UFO görüntüleri gerçek mi? Pentagon tarafından 2004 ve 2015 yıllarına ait çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Bugün sosyal medyada en çok konuşanlardan biri de bu görüntüler oldu. Videoda UFO olduğu iddia edilen cismin hareketi ve döndüğü görülüyor. Pentagon'un UFO videosunun ardından uzaylılar var mı, sorusu yeniden gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:45
  • 1
  • 12
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

Uzaylılar var mı? UFO görüntüleri gerçek mi? ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ve 2015'te donanmaya ait uçaklardan çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı sorular yeniden gündeme geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan UFO görüntüleri ile birlikte uzaylıların var olup olmadığı araştırılıyor. İşte Pentagon tarafından paylaşılan UFO görüntüleri...

  • 2
  • 12
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

PENTAGON UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

Pentagon açıklamasında, daha önce çeşitli mecralarda yer alan görüntülerin donanmaya ait olduğu teyit edilerek, şu ifadelere yer verildi:

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 12
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

"Yapılan detaylı inceleme sonrasında, Bakanlık, bu görüntülerin resmi olarak paylaşılmasının herhangi bir hassas sistem ve kabiliyeti ifşa etmediği ve dışarıdan askeri hava sahasına tanımlanmayan bir müdahalenin olup olmadığına ilişkin soruşturmayı etkilemediğine karar verdi. Pentagon, bu görüntüleri, gerçek olup olmadığı veya bunlara benzer daha fazla görüntülerin olup olmadığına ilişkin yanlış anlaşılmaları gidermek için paylaşıyor. Görüntülerdeki hava olayı halen tarafımızdan 'tanımlanamayan' olarak nitelendiriliyor."

  • 4
  • 12
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

Açıklamada, Kasım 2002'de çekilen görüntülerin 2007'de, Ocak 2015'teki görüntülerin ise 2017 yılında basına sızdırıldığı kaydedildi.

  • 5
  • 12
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?

Görüntülerde yuvarlak bir cisim pilotlarca görülürken, uçakların radarında elektronik olarak görünmüyor ve cismin aşırı hızlı hareket etmesi de dikkat çekiyor.