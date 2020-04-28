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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
UFO görüntüleri gerçek mi? Pentagon tarafından 2004 ve 2015 yıllarına ait çekilmiş ve UFO'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Bugün sosyal medyada en çok konuşanlardan biri de bu görüntüler oldu. Videoda UFO olduğu iddia edilen cismin hareketi ve döndüğü görülüyor. Pentagon'un UFO videosunun ardından uzaylılar var mı, sorusu yeniden gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 16:45
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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
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UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?