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Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Haftaya okul olacak mı? Milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü kulağı okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceği bildirilmişti. Peki, haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:24Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:36