28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Haftaya okul olacak mı? Milyonlarca öğrenci ve velilerin gözü kulağı okulların açılacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceği bildirilmişti. Peki, haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 14:36
  • 1
  • 14
Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

Son dakika... 4 Mayıs'ta okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mart'ta okullar bir hafta tatil edilmiş, 23 Mat itibarıyla uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam edeceği açıklanmıştı. Koronavirüs salgınının devam etmesi ile birlikte bu sürenin uzatılması gündemde. Milyonlarca öğrenci ve velileri okulların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

  • 2
  • 14
Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Nisan'a sayılı günler kala hem velilerin hem de öğrencilerin aklında tek bir soru var: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konu ile ilgili açıklama geldi.

  • 3
  • 14
Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, "Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate alıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var." dedi.

  • 4
  • 14
Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

YAZIN OKUL OLACAK MI?

Okulların hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Okulların açılmasıyla ilgili tarih, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla alınacak.

  • 5
  • 14
Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?

LGS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Öte yanda Bakan Selçuk, "LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak" dedi.