Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

İş yerleri ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. AVM'lerin mayıs ayının ortalarına doğru açılması için hazırlık yapılırken, iş yerlerinin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili yeni gelişme var mı? iş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor? İşte detaylar...