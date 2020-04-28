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Haberler Galeri Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

Son dakika... Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi faaliyetleri durdurulan işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu izin verirse ilk berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılması bekleniyor. AVM'ler ise mayıs ortasında açılmak için hazırlık yapıyor. Peki, iş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:53
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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

İş yerleri ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 16 Mart itibarıyla bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. AVM'lerin mayıs ayının ortalarına doğru açılması için hazırlık yapılırken, iş yerlerinin hangi tarihte açılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili yeni gelişme var mı? iş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

İŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

16 Mart tarihinde faaliyetleri durdurulan işletmelerin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama bulunnmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mayısta esnafın yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başlamasının şart olduğunu söyledi.

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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görüş istedi. Biz de önce 'berber ve kuaförler açılsın' önerimizi ilettik. Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.

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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?

Kadıköy'de berberlik yapan Koray Erkocaman bir an önce dükkanlarını açmak için resmi açıklama beklediklerini söyledi. "Evde çalışan tek kişi benim. Birikmiş paramız da yok. Dükkanı açarsak rahat nefes alırız" diyen Erkocaman, ticaretin kurallara uyularak devam edebileceğini kaydetti.