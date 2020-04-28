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Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
Son dakika... Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi faaliyetleri durdurulan işletmelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu izin verirse ilk berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılması bekleniyor. AVM'ler ise mayıs ortasında açılmak için hazırlık yapıyor. Peki, iş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:45Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:53