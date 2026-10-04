Üç yıldır evden çıkmayan Barış'tan haber var! Acı tesadüf: Son mesajı giydiği tişörtte gizli
Hatay'da asrın felaketinin ardından evinden çıkmayarak sanal aleme bağımlı hale gelen ve hayat hikayesiyle ilgi odağı olan depremzede Barış Özbay, tedaviyi reddederek yaşamını sürdürüyor. Telefonunun sarjı olmadığı zamanlarda duvarı izleyerek zaman geçirdiğini söyleyen Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum" sözleriyle hayatına müdahale edilmesini istemediğini anlattı. Barış son mesajını ise giydiği tişörtün üzerinde yazan sözlerle verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 52 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları felaketin ardından Hatay'ın Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.
Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti.
Yaşamak için sadece gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam, yaklaşık 3 ay süren hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden çok sevdiği evine döndü. Yapılan haberlerin ardından hayatı değişmeye başlayan Özbay, tedavi sürecini takiben evine döndüğündeyse ilaçlarını kullanmayı bıraktı ve günlerini cep telefonuyla oynayarak geçirmeye devam etti. Yaşam hikayesiyle merak konusu olan Özbay, çekilen haber esnasında giydiği tişörtte Almanca yazan "Ben artık iflah olmam" deyimiyle kendini merak edenlere mesaj verdi.
"BEN ARTIK İFLAH OLMAM"
Günlük rutininden memnun olduğunu anlatan Barış Özbay, "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum. Uyanıyorum, yemek yiyorum ve ilaç saatim geliyor. Ağrı kesici içiyorum, yoksa hareket edemem, çok kötü olurum. Sonra tekrar akşam olmasını bekliyorum."
"Telefonla zaman geçiriyorum, telefon yoksa duvarı izlerim. Bahçede kedilerle oynarım. Bir şey yaparım, zaman geçiriyorum. Tekrar uyku saati gelene kadar böyle devam ediyor. Sonra uyuyorum. İnsanlar hep yardım etmeye çalışıyorlar ama kimse bana yardım edemez, ben kabul etmediğim sürece."