"Ben de hiçbir yardımı kabul etmiyorum. Benim tek söylediğim şey, 'Ben bir şey istemiyorum.' Ama ona rağmen insanlar yardım ediyorlar. Para yoluyla yardım edenler de var. Kendilerine teşekkür ederim. Ama onun dışında hiçbir yardımı kabul etmiyorum" diye konuştu. Konuştuğu sırada Barış'ın üzerindeki tişörtte ise Almanca, "Ben artık iflah olmam" yazması dikkat çekti. DEPREM SONRASI SOSYAL MEDYA MÜPTELASI OLAN BARIŞ ÖZBAY'DAN MESAJ: "HİÇBİR ŞEY İSTEMİYORUM"

"TEK DEĞİŞEN HUYU..." Evladının eski haline dönmesinden ümidini kesen ve durumu kabullenen anne Semra Özbay ise, "Oğlumda değişiklik olarak banyo konusunda yine aynı şekilde başladı ve banyo yapmıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Tek değişen huyu şu, daha önceden beni evde bırakıyordu, şimdi ise benim evden gitmemi istiyor. Tek başına kalmak istiyor. Geçen zamanda onu hastaneye yatırdık."

"Ben de 'Herhalde mücadele edip gitmeyecek' sandım ama baktım benden önce davrandı ve gitti. O zaman güzel geçti, 3 ay bayağı rahatladı. Herhalde değişir diye düşündüm ama nafile, değişmedi. Banyo konusunda değişmedi, yapmıyor. Daha önce mesela evde kalmamı istiyordu, şimdi beni evden gönderiyor. Evde kaldığım zaman da 'Git evden, ben yalnız kalacağım' diyor."

"Oğlumla günler bazen iyi geçiyor. Bazen karşılıklı kahve de içiyoruz. Bazen de ona söylemeden sürprizler hazırlıyorum. Telefonla oynuyor. Bilgisayarı var ama şu anda bozuk olduğu için kullanamıyoruz. İlacını içtikten sonra uykusu geliyor, uyuyor. Sabahları da kendisi uyuyor. Sonra sesleniyorum ona ve öyle çıkıp gidiyorum."