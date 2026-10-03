11 yaşında fenomen oldu! Cihan'ın videoları milyonlara ulaştı: Türkiye'ye mesaj gönderdi

Türkiye'den yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle birlikte memleketi Suriye'ye dönen 11 yaşındaki Cihan Salih, Şam ve Halep sokaklarını karış karış gezerek çektiği Türkçe tanıtım videolarıyla sosyal medyada fenomen haline geldi. Küçük yaşına rağmen üstlendiği gönüllü rehberlikle Suriye'nin tarihi dokusunu anlatan minik Cihan'ın paylaşımları, Türkiye'de ve dünyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Türkiye'den yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle memleketi Suriye'ye dönen 11 yaşındaki Cihan Salih, Şam ve Halep'in tarihi sokaklarını Türkçe anlattığı videolarla sosyal medyada kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. TÜRKİYE'DE BAŞLAYAN MERAK ŞAM'DA VİRAL OLDU

Küçük yaşına rağmen gönüllü rehberlik yapan Cihan, Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasını tanıtırken çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Suriye'ye döndükten sonra babasının teşvikiyle kamera karşısına geçen 11 yaşındaki Cihan Salih, video çekme serüveninin nasıl başladığını ATV Haber'e anlatırken, "Ben Türkiye'den beri zaten video filan yapıyordum. Sonra buraya geldik, babam dedi ki 'Video yapalım mı?' Ben de çok mutlu oldum. Sonra video yapmaya başladık. Köyde interneti bir açtık, viral olmuş." ifadelerini kullandı.



Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve sokakta yoğun ilgiyle karşılaştığını belirten minik Cihan, "Burada herkes geliyor, 'Aaa Cihan, aaa Cihan' filan diyorlar." sözleriyle gördüğü ilgiyi aktardı.

TARİHİ ADIM ADIM ANLATIYOR: "ŞAM'A GELİRLERSE EMEVİ CAMİİ'Nİ MUTLAKA GÖRSÜNLER"

Suriye'deki tarihi mirasları tek tek gezerek tanıtan küçük fenomen, videolarında "Bugün sizi Halep'te çok önemli bir yere götürüyorum. Bir şehir sadece taşlardan mı oluşur, yoksa o taşların içinde yaşayan insanların hikayelerinden mi?" sorusunu sorarak takipçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Bölgedeki kadim yapıları Türkçe anlatan Cihan Salih, "Buradaki tarihi eserleri, hatta Emevi Camii'ni çektim. Başka işte Şam Kalesi'ni de çektim. Şam'a gelirlerse mutlaka Emevi Camii'ni görmeden gitmesinler." şeklinde konuştu.

Mimar Sinan'ın Halep'teki izlerini de takipçilerine aktaran Cihan, "1546 yılında Mimar Sinan'ın Halep'te en ilk eserlerinden biri." sözleriyle tarihi yapıları tanıtırken, savaşın izlerini taşıyan mekanlar için ise "Zamanında buranın canlı bir çarşı olduğuna inanmak çok güç. Burası El-Medine Çarşısı, Halep'in en önemli çarşılarından biri." ve "Burası Hicaz Demiryolu. Bugün sessiz görünen buralar bir zamanlar Osmanlı'nın en önemli projelerinden biriydi." değerlendirmesinde bulundu.



"AMACIM TÜRKİYE'DEKİ İNSANLARA BURALARI ÖĞRETMEK"

Yıllarca yaşadığı Türkiye'deki dostlarına ve vatandaşlara Suriye'nin zengin kültürünü tanıtmayı hedeflediğini belirten Cihan Salih, "Amacım, belki insanlara biraz yararlı olmak. Türkiye'de yaşayan ve buraları bilmeyen insanların gelip Suriye'yi öğrenmelerine yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

