Türk'ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! 'Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır'

26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün 5 gece süren Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan'a karşı kesin zaferiyle sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal, Büyük Zafer'den iki yıl sonra "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği Çalköy'de o günleri anlattı: Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu bu zaferle, gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koydu.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 07:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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