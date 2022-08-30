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Türk'ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! 'Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır'

26 Ağustos'ta başlayan ve 5 gün 5 gece süren Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan'a karşı kesin zaferiyle sonuçlandı. Gazi Mustafa Kemal, Büyük Zafer'den iki yıl sonra "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği Çalköy'de o günleri anlattı: Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu bu zaferle, gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koydu.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 07:17 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 07:17
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Türk’ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! ’Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır’

26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922 gününe kadar 5 gün 5 gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk’ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! ’Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır’

Planlaması büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yapılan taarruzun ne zaman olacağından Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'dan (İnönü) başka kimse bilmiyordu.

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Türk’ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! ’Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır’

26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz'un sabahında Tınaztepe, Belentepe ve Çiğiltepe yokluklarla mücadele eden ve yüreğinde vatan sevgisiyle dolu Türk askeri tarafından düşmanın elinden alındı.

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Türk’ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! ’Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır’

27 Ağustos sabahı, Afyon'dan kurtuluşun müjdesi verildi. 28-29 Ağustos taarruzları sonrası 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa'nın Kütahya Zafertepe'den idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile düşman büyük bir yenilgiye uğratıldı.

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Türk’ün şanlı zaferi: 30 Ağustos! ’Göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır’

KIRIK KAĞNININ ÜZERİNDE...

Büyük Zafer'in ertesi günü, 31 Ağustos'ta Zafertepe Çalköy'de bir evin bahçesindeki kırık kağnının üzerine muharebe alanlarının haritasını koyan Başkomutan Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile durum değerlendirmesi yaparak Yunanlıların yeniden savunma düzenine geçmesini önlemek ve onları mağlup etmek için İzmir'e girme görüşünde birleşti.