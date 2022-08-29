29 Ağustos 2022, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk başörtülü valisine ziyaret
Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı ve valiliğe ziyarette bulundu. Erdoğan, ziyarette Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 22:54
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