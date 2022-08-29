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Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı ve valiliğe ziyarette bulundu. Erdoğan, ziyarette Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 22:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 22:54
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

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Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.B

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Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret
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Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret

BİR ZİYARET DE BELEDİYEYE

Erdoğan, belediyeye gelişinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından karşılandı.

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Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.