Başvuru için en az 75 ALES-SAY puanı gerekiyor ve adaylara mezuniyet alanlarıyla ilişkili programlarda en fazla 30 tercih hakkı veriliyor.

ALES-SAY PUANI ŞARTI BULUNUYOR

Kılavuzda belirtilen ALES oturumlarından herhangi birinde en az 75 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programı mezunları tercih yapabiliyor. Adaylar yalnızca mezun oldukları alanla ilişkili mühendislik programlarını seçebiliyor. Daha önce bir Mühendislik Tamamlama programına yerleşen veya bu programlardan mezun olanlar yeniden başvuru yapamıyor.

ADAYLAR EN FAZLA 30 TERCİH YAPABİLİYOR

Adaylara, mezun oldukları alanla ilgili ve koşullarını karşıladıkları programlar arasından en fazla 30 tercih hakkı tanınıyor. Tercihlerin tamamının kullanılması zorunlu değil. Yerleştirmede yeterli puanın bulunması durumunda tercih sırası önem taşıyor. Tercihler, 29 Eylül'deki tercih süresi sona ermeden AİS üzerinden değiştirilebiliyor