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2026 mühendislik tamamlama tercihleri başladı: Son gün 29 Eylül, ALES şartı aranıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 mühendislik tamamlama tercihleri başladı: Son gün 29 Eylül, ALES şartı aranıyor

ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları kapsamında tercih sürecini başlattı. Adaylar tercihlerini 23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında AİS veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

2026 Mühendislik Tamamlama tercihleri 23 Eylül'de başladı. Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarına yerleştirme ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından bireysel olarak iletebiliyor. Tercih süreci 29 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanıyor. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları tercih sürecini 23 Eylül’de başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları tercih sürecini 23 Eylül’de başlattı. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)

2026 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yönelik tercih takvimini duyurdu. Yerleştirme işlemleri, adayların belirlediği tercihler doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

23 Eylül itibarıyla başlayan tercih süreci 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Adaylar tercihlerini AİS veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden 29 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar yapabiliyor.Adaylar tercihlerini AİS veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden 29 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar yapabiliyor.

TERCİHLER AİS VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILIYOR

Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabiliyor. İşlem için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.

TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN ERİŞİMİNE SUNULDU

2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda tercih yapabilecek adaylara, programlara, kontenjanlara, tercih koşullarına, yerleştirme ücretine ve yerleştirme esaslarına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

2026 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİH KILAVUZU

Başvuru için en az 75 ALES-SAY puanı gerekiyor ve adaylara mezuniyet alanlarıyla ilişkili programlarda en fazla 30 tercih hakkı veriliyor.Başvuru için en az 75 ALES-SAY puanı gerekiyor ve adaylara mezuniyet alanlarıyla ilişkili programlarda en fazla 30 tercih hakkı veriliyor.

ALES-SAY PUANI ŞARTI BULUNUYOR

Kılavuzda belirtilen ALES oturumlarından herhangi birinde en az 75 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programı mezunları tercih yapabiliyor. Adaylar yalnızca mezun oldukları alanla ilişkili mühendislik programlarını seçebiliyor. Daha önce bir Mühendislik Tamamlama programına yerleşen veya bu programlardan mezun olanlar yeniden başvuru yapamıyor.

ADAYLAR EN FAZLA 30 TERCİH YAPABİLİYOR

Adaylara, mezun oldukları alanla ilgili ve koşullarını karşıladıkları programlar arasından en fazla 30 tercih hakkı tanınıyor. Tercihlerin tamamının kullanılması zorunlu değil. Yerleştirmede yeterli puanın bulunması durumunda tercih sırası önem taşıyor. Tercihler, 29 Eylül'deki tercih süresi sona ermeden AİS üzerinden değiştirilebiliyor

Tercihlerini kaydeden adayların 170 TL yerleştirme ücretini süresi içinde yatırması gerekiyor. Ücret ödenmezse tercihler yerleştirme işlemine alınmıyor.Tercihlerini kaydeden adayların 170 TL yerleştirme ücretini süresi içinde yatırması gerekiyor. Ücret ödenmezse tercihler yerleştirme işlemine alınmıyor.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ YATIRILMAZSA TERCİHLER GEÇERSİZ

Tercihlerini sisteme kaydeden adayların 170 TL yerleştirme ücreti ödemesi gerekiyor. Bankadan ödeme işlemleri 30 Eylül 2026'da mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin "ÖDEMELER" alanından kartla yapılacak işlemler ise aynı gün saat 23.59'da sona eriyor. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılarak yerleştirme işlemine alınmayacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmıyor.

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
2026 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları tercihleri 23 Eylül 2026'da başladı. Adaylar tercih işlemlerini 29 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabiliyor.
MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIYOR?
Tercihler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından bireysel olarak yapılıyor. Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.
MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİYOR?
Kılavuzda belirtilen ALES oturumlarının herhangi birinden en az 75 ALES-SAY puanı alan teknik öğretmenlik programı mezunları tercih yapabiliyor. Adayların yalnızca mezun oldukları alanla bağlantılı mühendislik programlarını seçmesi gerekiyor.
DAHA ÖNCE YERLEŞEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLİR Mİ?
Daha önce bir Mühendislik Tamamlama programına yerleşen veya bu programlardan mezun olan adaylar yeniden tercih yapamıyor.
MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?
2026 Mühendislik Tamamlama yerleştirme ücreti 170 TL olarak uygulanıyor. Tercihini sisteme kaydeden adayların belirtilen süre içinde bu ücreti yatırması gerekiyor.
170 TL YERLEŞTİRME ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Bankadan yapılacak ödemeler 30 Eylül 2026 mesai saati bitiminde sona eriyor. ÖSYM'nin "ÖDEMELER" alanından kartla ödeme ise aynı gün saat 23.59'a kadar yapılabiliyor.

#Mühendislik Tamamlama #Ösym
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