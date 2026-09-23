2026 mühendislik tamamlama tercihleri başladı: Son gün 29 Eylül, ALES şartı aranıyor
ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları kapsamında tercih sürecini başlattı. Adaylar tercihlerini 23-29 Eylül 2026 tarihleri arasında AİS veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
2026 Mühendislik Tamamlama tercihleri 23 Eylül'de başladı. Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarına yerleştirme ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle AİS üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından bireysel olarak iletebiliyor. Tercih süreci 29 Eylül 2026 saat 23.59'da tamamlanıyor. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.
2026 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ BAŞLADI
ÖSYM, 2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına yönelik tercih takvimini duyurdu. Yerleştirme işlemleri, adayların belirlediği tercihler doğrultusunda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.
23 Eylül itibarıyla başlayan tercih süreci 29 Eylül'e kadar devam edecek.
TERCİHLER AİS VE MOBİL UYGULAMADAN YAPILIYOR
Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapabiliyor. İşlem için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılıyor.
TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN ERİŞİMİNE SUNULDU
2026 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kılavuzda tercih yapabilecek adaylara, programlara, kontenjanlara, tercih koşullarına, yerleştirme ücretine ve yerleştirme esaslarına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.