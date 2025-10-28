28 Ekim 2025, Salı

Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | İşte dosta güven düşmana korku veren özellikleri...

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. İşte Altay'ın dosta güven düşmana korku veren özellikleri...

TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN KATILACAK
Türk Savunma Sanayii'nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek.

YENİ NESİL SİSTEMLERLE SAVAŞ MAKİNESİ HALİNDE
Altay tanklarının kullanım ve bakım eğitimleri için HAVELSAN tarafından 44 farklı tipte 94 eğitim aracı geliştiriliyor. Modernize edilen ve "Yeni Altay" adını alan tank, yeni nesil sistemlerle tam bir savaş makinesi haline geldi.

5 YILDA 250 ALTAY TANKI TESLİM EDİLECEK
Seri üretim programı kapsamında, 2025'te 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak.

2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.

TÜRKİYE'NİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK
300'ü aşkın Türk mühendisinin emeğiyle geliştirilen Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.

TÜRKİYE'NİN 100 YILLIK HAYALİ! ALTAY TANKI BUGÜN ENVANTERE GİRECEK

"100 YILLIK HAYAL İÇİN BUGÜN GERİ SAYIM"
Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. Fidanverdi 'nin açıklamaları şöyle: "Türkiye'nin yüzyıllık hayali için bugün geri sayım başladı. Türk Savunma Sanayii'nin en önemli projelerinden olan "Altay Ana Muharebe Tankı'nda" ilk teslimatlar bugün yapılacak. Aynı gün tankların üretildiği Ankara'daki yeni fabrikanın resmi açılışı da gerçekleştirilecek. Bu iki programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Altay tankı, İHA/SİHA'lar ve istihbarat sistemleriyle entegre görev yapabilecek şekilde tasarlandı."

İŞTE DEVASA ÖZELLİKLERİ...

İthal güç grubuyla başlayan seri üretim süreci, yerli BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı.

ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan çepeçevre zırh koruması ile güçlü bir korumaya sahip olacak.

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.

UZUN BİR MİLLİ SAVUNMA BAŞARISININ ÜRÜNÜ
Kara Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı olacak Yeni Altay'ın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 840 bin metrekarelik dev üretim kampüsü içinde başladı. Bu kampüste, tankın kalbini oluşturan motor üretiminin yapıldığı BMC Power tesisi de yer alıyor. Türk mühendislerinin eseri olan Yeni Altay, hikâyesi Sakarya Arifiye'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan uzun bir milli savunma başarısının ürünü.

2028'DEN İTİBAREN YERLİ "BATU" MOTORUNA SAHİP
Seri üretim programı kapsamında, 2025 yılı içinde 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 adet T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak. 2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.