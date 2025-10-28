Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | İşte dosta güven düşmana korku veren özellikleri...

UZUN BİR MİLLİ SAVUNMA BAŞARISININ ÜRÜNÜ

Kara Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı olacak Yeni Altay'ın seri üretimi, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan 840 bin metrekarelik dev üretim kampüsü içinde başladı. Bu kampüste, tankın kalbini oluşturan motor üretiminin yapıldığı BMC Power tesisi de yer alıyor. Türk mühendislerinin eseri olan Yeni Altay, hikâyesi Sakarya Arifiye'de başlayan ve Ankara'da tamamlanan uzun bir milli savunma başarısının ürünü.

2028'DEN İTİBAREN YERLİ "BATU" MOTORUNA SAHİP

Seri üretim programı kapsamında, 2025 yılı içinde 3 tankın teslim edilmesi planlanıyor. 2026'da 11, 2027'de 41, 2028'de ise 30 tankın teslim edilmesiyle birlikte, dört yılda 85 adet T1 konfigürasyonlu Altay tankı TSK'ya kazandırılacak. 2028'den itibaren yerli "Batu" motoruna sahip 165 adet T2 konfigürasyonu tankların üretimine geçilecek. Böylece önümüzdeki 5 yılda toplam 250 Altay tankı Türk ordusunun hizmetine sunulmuş olacak.