28 Ekim 2025, Salı
Türkiye'nin 100 yıllık hayali! Milli gurur Altay envantere giriyor | İşte dosta güven düşmana korku veren özellikleri...
Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştirilecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı. İşte Altay'ın dosta güven düşmana korku veren özellikleri...
Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:13