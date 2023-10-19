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Haberler Galeri SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

"KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih süreci sona erdi ve SGK bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları, sonuçlar için geri sayıma geçti. Peki, SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 16:33
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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

ÖSYM sonuç açıklanma sistemi, SGK personel alımı tercih sonuçlarını bekleyen binlerce aday tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye genelinde istihdam etmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alımı yapacak. KPSS 2023/6 sınavına katılan adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte, konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SGK personel alımı tercih sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi fakat tahminlere göre Ekim ayı içerisinde ÖSYM tarafından sonuçlar ilan edilecek.

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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilecek.

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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Sosyal Güvenlik Kurumuna postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesinden öğrenecek.