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SGK 1392 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: KPSS 2023/6 tercih sonuçları açıklandı mı, bu hafta açıklanır mı? ÖSYM son duyurular...
"KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/6 tercih süreci sona erdi ve SGK bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları, sonuçlar için geri sayıma geçti. Peki, SGK personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM son dakika açıklamaları...