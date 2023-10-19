İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor

Katil İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışma bahanesiyle Gazze'de Müslüman soykırımına devam ederken, bu süreçte yapılan "haberlerin" dezenformasyon boyutu öne çıktı. Teyit Hattı sosyal medyadaki "yalan haberleri" tespit ederek, doğrusunu okuyucuyla paylaşıyor. Ayrıca ön plana çıkan dezenformasyonlar, bazı uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 21:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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