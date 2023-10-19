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Haberler Galeri İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor

İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor

Katil İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışma bahanesiyle Gazze'de Müslüman soykırımına devam ederken, bu süreçte yapılan "haberlerin" dezenformasyon boyutu öne çıktı. Teyit Hattı sosyal medyadaki "yalan haberleri" tespit ederek, doğrusunu okuyucuyla paylaşıyor. Ayrıca ön plana çıkan dezenformasyonlar, bazı uluslararası kuruluşların da dikkatini çekti.

Giriş Tarihi: 19.10.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 21:13
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İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor

İsrail - Filistin çatışması sırasında sosyal medya, dezenformasyonun hızla yayıldığı bir platform haline geldi. Uzmanlar, resmi teyit hizmetleriyle bu haberlerin doğrusunun paylaşıldığını ancak çatışmanın ilk günlerinde yalan haberlere inanmanın kolay olduğunu belirtiyor.

İŞTE İSRAİL VE FİLİSTİN ÇATIŞMASINDAKİ SOSYAL MEDYAYI ÇALLAYAN YALANLAR VE GERÇEKLER

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İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor
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İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor
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İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor
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İsrail-Filistin savaşıyla ilgili yalanlar gerçekler | Dikkat! Hızlı bir şekilde yayılıyor