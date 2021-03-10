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Haberler Galeri Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Milyonlarca vatandaş yaşadıkları şehirde sokağa çıkma yasağının olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 23:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 23:31
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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni normalleşme sonrasında bazı illerde yasaklar kaldırılmıştı. Risk haritası içinde derecelere göre hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkma yasağı serbest hale geldi. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. (Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

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