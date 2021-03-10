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Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Milyonlarca vatandaş yaşadıkları şehirde sokağa çıkma yasağının olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 23:31 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 23:31
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