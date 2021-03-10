Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni normalleşme sonrasında bazı illerde yasaklar kaldırılmıştı. Risk haritası içinde derecelere göre hafta sonu cumartesi ve pazar günlerinde sokağa çıkma yasağı serbest hale geldi. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? Cumartesi ve Pazar, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Mart tarihinde...