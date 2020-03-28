28 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarında 24 adet blok üst üste konularak 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. Temeli 18 Mart 2017'de atılan, iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 14:01
  • 1
  • 19
Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Avrupa yakasındaki Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkisi ile Asya tarafındaki Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi arasında yer alacak köprü için çalışmalar gece gündüz sürdürülüyor.

  • 2
  • 19
Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında yapılan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.

  • 3
  • 19
Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkler açıkça görülmeye başlandı, 32 bloktan 24'ünün yerleştirilmesiyle 230 metre yüksekliğe ulaşıldı. (Vatandaşların projesinin fotoğraflarını çekmesi dikaktlerden kaçmadı.)

  • 4
  • 19
Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Çalışma kapsamında inşa sahasındaki bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküpten fazla gerçekleşme sağlandı.

  • 5
  • 19
Yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü’nün kule yüksekliği 230 metreye ulaştı

Avrupa ve Asya ankraj bloku imalatlarının yüzde 99'luk bölümünün tamamlanmasının ardından viyadük imalatlarına başlandı.