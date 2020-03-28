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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce adayın heyecanla beklediği tarih yaklaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında sözlü mülakatlar geçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülakat sonuçları için tarih verdi. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 12:38
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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Mülakatlara lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazeteci Özgür Karabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgiye göre, 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları 10-15 gün içerisinde erişime açılacak. Buna göre, sonuçların 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi