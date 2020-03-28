POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları tarihi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların hangi tarihte açıklanacağını duyurdu. Mülakatlara lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...