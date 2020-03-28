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POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce adayın heyecanla beklediği tarih yaklaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında sözlü mülakatlar geçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülakat sonuçları için tarih verdi. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
Giriş Tarihi: 28.03.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 12:38
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