MEB son dakika: Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih...

Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarihler yakından takip ediliyor. 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen risk haritasına göre iller açıklandı. 2 Mart itibariyle belirlenen sınıflar ise yüz yüze eğitime başladı. Veliler ve öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih...