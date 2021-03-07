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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih... MEB son dakika: Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih...
Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardından sınavlar için geri sayım başladı. Milyonlarca veli ve öğrenci sınav için detayları merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 17:23
Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarihler yakından takip ediliyor. 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönemi koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen risk haritasına göre iller açıklandı. 2 Mart itibariyle belirlenen sınıflar ise yüz yüze eğitime başladı. Veliler ve öğrenciler sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte, yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Lise sınavları için kritik tarih...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.