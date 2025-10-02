02 Ekim 2025, Perşembe
Turgay Ciner yurt dışına kaç milyar dolar uçurdu? İşte Ciner'in yurt dışındaki mal varlığı
Can Holding soruşturması devam ederken, operasyonun kapsamı genişledi ve usulsüz devir ile kara para aklama iddiaları Ciner Holding'e uzandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı, oğlu Atilla Ciner ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında şirketler TMSF'ye devredilerek incelemeye alındı. İlk bulgular, Turgay Ciner'in son 10 yılda Türkiye'den milyarlarca dolarlık mal varlığını kaçırdığını ortaya koydu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyla ilgili detayları köşesine taşıdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:21