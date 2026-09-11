Edirne'de parti içi ayrışma kürsü tartışmasına dönüştü

CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, geçmişte CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından kullanılan ve üzerinde parti amblemi ile 'Edirne İl Başkanlığı' yazısı bulunan kürsünün parti binasından kaybolduğunu söyledi. Kayhan, aynı kürsünün sosyal medyada YENİ Parti logosuyla kullanıldığını gördüklerini belirtti; YENİ Parti ise kürsüleri il başkanının kendi parasıyla yaptırdığını savundu.

CHP'de yaşanan siyasi kopuş, Edirne'de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, üzerinde CHP amblemi ve "Edirne İl Başkanlığı" yazısı bulunan kürsünün parti binasından kaybolduğunu, daha sonra aynı kürsüyü YENİ Parti logosuyla gördüklerini söyledi. YENİ Parti tarafı ise kürsüyü vakti zamanında kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ve partinin demirbaşı sayılmadığı gerekçesiyle alınmasının hakları olduğunu savundu.

KÜRSÜNÜN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEDİ CHP'de Özgür Özel döneminde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından Edirne'de de parti içindeki ayrışmalar dikkat çekti. CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı Baran Kayhan, önceki dönemlerde CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından kullanılan kürsünün, yönetim değişikliğinin ardından parti binasından kaybolduğunu belirtti.

AYNI KÜRSÜYÜ YENİ PARTİ LOGOSUYLA GÖRDÜLER Kayhan, daha sonra sosyal medya ve farklı mecralarda aynı kürsünün bu kez YENİ Parti logosuyla kullanıldığını gördüklerini söyledi. Kayhan'ın açıklamasıyla birlikte CHP'nin parti kimliğiyle kullanılan bir eşyasının, yönetim değişikliğinin ardından başka bir siyasi partinin logosuyla ortaya çıktığı iddiası yeni bir tartışma başlattı.