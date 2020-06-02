MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

MSÜ tercihleri nasıl yapılır? 2020 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri 1 Haziran'da başladı. MSÜ tercihlerini yapacak olan adaylar, tercih işlemlerini araştırmaya başladılar. Öte yandan MSÜ sınavının giriş yerleri için ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. Peki, 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte MSÜ tercih ekranı...