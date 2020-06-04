Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

"3 BİNE YAKIN İLAVE PERSONEL ALIMI SÖZ KONUSU OLACAK"

Vakaların ortalama görülme süresine ilişkin bilgi veren Koca, "Biz 6 veya 7 gün sonra bulaşı görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tespit ettiğimiz vakalar ortalama olarak 2 ila 14 gün arası olduğu için ortalaması 5,6 gün. Bir hafta öncesinin tablosu gibi, bulaşı gibi değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.