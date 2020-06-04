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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi sonrası 32 bin personel alımı yapılmıştı. Dün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, İstanbul'daki yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:16
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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'na 3000 personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak." diye konuştu. Bu gelişmelerin ardaınan alımların hangi kadrolara yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki,Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman? İşte son gelişmeler...

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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımının tarihi ve hangi kadrolara alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

"3 BİNE YAKIN İLAVE PERSONEL ALIMI SÖZ KONUSU OLACAK"

Vakaların ortalama görülme süresine ilişkin bilgi veren Koca, "Biz 6 veya 7 gün sonra bulaşı görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tespit ettiğimiz vakalar ortalama olarak 2 ila 14 gün arası olduğu için ortalaması 5,6 gün. Bir hafta öncesinin tablosu gibi, bulaşı gibi değerlendirilebilir." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Sağlık sendikalarının istihdamın artırılması ve aynı işi yapanlar için "eşit işe eşit ücret" taleplerinin sorulması üzerine Bakan Koca, "Pandemi döneminde 32 bin kişi almıştık. Yeni açılan İstanbul'daki hastanelerimiz için 3 bine yakın ilave personel alımı söz konusu olacak." diye konuştu.

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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?

Fahrettin Koca, gelecek dönemde açılışını yapmayı düşündüklerini hastaneler olduğunu hatırlatarak, İstanbul ve Konya'da olduğu gibi bu hastanelerin de sayısına ve ihtiyaca göre alımların yıl içinde yapılacağına değindi.