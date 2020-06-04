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Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi sonrası 32 bin personel alımı yapılmıştı. Dün Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, İstanbul'daki yeni açılan hastanelere 3000 personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 04.06.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 14:16
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