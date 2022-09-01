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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar
Başkan Erdoğan bugün Külliye'de 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Ataması gerçekleşen öğretmenler 12 Eylül'de görev başında olacak. 20 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a atanarak mega şehrin açığı büyük oranda kapanmış oldu. Başkan Erdoğan'ın çiçeği burnunda öğretmenlerle birlikte sahnede gerçekleştirdiği atama sırasında salonda yaşanan duygu yüklü anlar, görenlerin yüreklerini ısıttı. İşte gözyaşı ve sevincin bir arada olduğu o keyifli anlar...
Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:20Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:22