20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Sevincinizi, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de katılmasıyla öğretmenlerimizin sayısını 1 milyon 10 bine çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayı göreve geldiğimizde 526 bin civarındaydı. 750 bin öğretmeni bu arada biz atadık.