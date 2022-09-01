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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

Başkan Erdoğan bugün Külliye'de 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Ataması gerçekleşen öğretmenler 12 Eylül'de görev başında olacak. 20 bin öğretmenin yarısı İstanbul'a atanarak mega şehrin açığı büyük oranda kapanmış oldu. Başkan Erdoğan'ın çiçeği burnunda öğretmenlerle birlikte sahnede gerçekleştirdiği atama sırasında salonda yaşanan duygu yüklü anlar, görenlerin yüreklerini ısıttı. İşte gözyaşı ve sevincin bir arada olduğu o keyifli anlar...

Giriş Tarihi: 01.09.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 13:22
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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen sayısını 1 milyon 10 bine, eğitim bütçesini de 10.3 milyar TL'den 304 milyar liraya çıkardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde öğretmenlerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:
Sevincinizi, heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin de katılmasıyla öğretmenlerimizin sayısını 1 milyon 10 bine çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayı göreve geldiğimizde 526 bin civarındaydı. 750 bin öğretmeni bu arada biz atadık.

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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen dersler sorununu neredeyse tamamen çözüme kavuşturduk. Eğitim bütçemizi 10.3 milyar TL'den 304 milyar liraya çıkartarak, okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlarla donatarak son 20 yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık. 28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden dolayı istihdam hakları da ellerinden alınan kadınlarımıza yönelik adaletsizliği giderdik. 1 milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor.

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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

ÇOCUKLARINIZI POPÜLER KÜLTÜRÜN ACIMASIZ DİŞLİLERİNE TERKETMEYİN
Salgın sürecinin en fazla etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Sosyal medya mecralarından yayılan popüler kültürün zararlı etkilerinden evlatlarımızı korumamız gerektiği anlaşılıyor. Yakında başlatılacak Türkçe seferberliğini de takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum.

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20 bin öğretmen ataması yapıldı! İşte görenlerin yüreğini ısıtan heyecan dolu o anlar

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