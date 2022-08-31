Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.