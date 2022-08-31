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Haberler Galeri Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler

Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 20:27 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 20:27
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Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler
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Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler
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  • 14
Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler
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  • 14
Deniz Harp Okulu Camisi dualar eşliğinde açıldı! Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenden birbirinden özel kareler