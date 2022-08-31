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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar'dan havacılık tarihinde bir ilk

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı. Uçuşu değerlendiren Bayraktar, "Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı" dedi.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 16:58
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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar’dan havacılık tarihinde bir ilk

TEKNOFEST KARADENİZ'in en özel anlarından biri festivalin 2. gününde yaşandı. HÜRKUŞ ve Akıncı kol kola kalkış yaparak havada gösteri uçuşu yaptı. Birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yapan insanlı ve insansız uçaklar, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. HÜRKUŞ'ta ikinci pilot olarak görev yapan Selçuk Bayraktar, ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar’dan havacılık tarihinde bir ilk

HAVACILIK TARİHİ AÇISINDAN BİR İLK

Dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandığını uçaktan iner inmez dile getiren Selçuk Bayraktar, "Tarifi olmayan bir duygu bu. Dünyada Türk mühendislerinin tasarladığı biri insanlı biri insansız uçakla ilk defa kol halinde bir kalkış oldu. Havacılık tarihi açısından da bir ilk yaşandı. Hem Türk pilotlarının marifetini hem de Türk mühendislerinin, teknisyenlerinin mahareti sergilendi. Yüce Rab'bimize, bu günleri gösterdiği için şükürler olsun. Ülkemiz artık sadece dünyadan aldığı, tedarik ettiği uçaklarla değil, kendi uçaklarıyla, kendi insansız hava araçlarıyla bu gösterileri yapar hale geldi." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK | VİDEO TIKLA İZLE

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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar’dan havacılık tarihinde bir ilk

İşte Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları;

"Hatta insanlı ve insansız hav araçlarının görev yapması açısından da ayrıca muharebe tarihi açısından da bir gösterim oldu. Bütün bunların Samsun'da büyük taarruzun 100. yılında, TEKNOFEST'te olmasının ayrı bir önemi var. Gökyüzünde attığımız manevralar sırasındaki duygularla bunları harmanladığınızda inanılmaz bir şey oluyor. Festivalimize katılan, yarışmalara atılan 600 binden fazla genç ve bunun yanında 100 binlerle festivale eşlik eden milletimiz inşallah gelecekte çok daha büyük işlere imza atacaklar. "

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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar’dan havacılık tarihinde bir ilk

"Bizler onların önünü açmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. 6. yıl İstanbul'da olacak. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da yapıyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Şimdiden takımlarını kursunlar. 600 bin değil 1 milyon öğrencimiz başvursun. Şimdiden katılmalarını tavsiye ediyorum"

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HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı! Selçuk Bayraktar’dan havacılık tarihinde bir ilk

"DÜNYADA EŞİ BENZERİNE AZ RASTLANIR BİR ŞEKİLDE KALKIŞINDAN İTİBAREN UÇUŞ GÖSTERİSİ YAPTILAR"

Açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Hürkuş ile birlikte akıncının kolunda Samsun semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Benim içinde uçmak çocukluktan itibaren bir tutkuydu ama Türk mühendisliğinin geliştirdiği uçaklarla her ikisi de milli bir şekilde tasarlanıp özgün bir şekilde üretilen sistemlerdir." şeklinde konuştu.