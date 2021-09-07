Dünya hayran kaldı! İşte Akıncı TİHA’nın özellikleri
Türk havacılığının gururu Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvveteri'ne teslim edildi. Dünyanın konuştuğu Akıncı TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, stüdyoda anlattı.
Giriş Tarihi: 07.09.2021
16:34 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
16:45
Milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvveteri'ne teslim edildi. Dünyanın konuştuğu Akıncı TİHA'nın bilinmeyen özelliklerini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, stüdyoda anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA, Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taarruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti.
F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor.
40 BİN FEET YÜKSEKLİKTE BİR GÜN BOYUNCA KALABİLİYOR
Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor.
Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor.