Dünya hayran kaldı! İşte Akıncı TİHA’nın özellikleri

40 BİN FEET YÜKSEKLİKTE BİR GÜN BOYUNCA KALABİLİYOR

Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor.