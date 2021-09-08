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El Bab şehidi Muammer Yiğit'e 6 aylık oğlundan son veda

Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 çocuğundan biri olan 6 aylık Melih'in, babasına tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 08.09.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 15:25
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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, dün, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının konuşlandığı üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Münbiç bölgesinden yapılan roketatarlı saldırıda şehit oldu.

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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Fatma ve Hüseyin Yiğit çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'ın cenazesi, dün Kilis'ten uçakla memleketine getirildi.

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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

Turhal Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi sabah saatlerinde buradan alınarak helallik için baba evine getirildi.

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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

6 AYLIK MELİH'TEN BABAYA VEDA
Şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları Dila (7) ile 6 aylık Melih de yer aldı. Helallik alınırken şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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El Bab şehidi Muammer Yiğit’e 6 aylık oğlundan son veda

Evin önünde helallik alındıktan sonra şehit Muammer Yiğit'in cenazesi, cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü.