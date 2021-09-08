08 Eylül 2021, Çarşamba
El Bab şehidi Muammer Yiğit'e 6 aylık oğlundan son veda
Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 çocuğundan biri olan 6 aylık Melih'in, babasına tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 15:25
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