El Bab şehidi Muammer Yiğit'e 6 aylık oğlundan son veda

Suriye'nin El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit (31), memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 çocuğundan biri olan 6 aylık Melih'in, babasına tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.