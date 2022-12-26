26 Aralık 2022, Pazartesi
Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul'da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Yılbaşında İstanbul'a kar yağışının olup olmayacağını merak ediliyor. Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu uyarı verdi. İstanbullular ise yılbaşına bir hafta kala kar yağışının söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Peki 31 Aralık İstanbul'da kar yağacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:18
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