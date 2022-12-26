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Haberler Galeri Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul'da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul'da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yılbaşında İstanbul'a kar yağışının olup olmayacağını merak ediliyor. Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bu hafta etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu uyarı verdi. İstanbullular ise yılbaşına bir hafta kala kar yağışının söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Peki 31 Aralık İstanbul'da kar yağacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:18
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Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul’da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Aralık ayının son haftasına girerken yılbaşında havanın nasıl olacağına dair tablo da netlik kazanmaya başladı. Yılbaşında kar yağışı olup olmayacağı arama motorlarında araştırılıyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı. Peki yılbaşında kar yağacak mı? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul’da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Aralık ayının son günlerini yaşarken, yurda Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası yeni haftada etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ile sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.

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Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul’da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK?

Yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı etkisini gösterecek. Birçok ilde kar ve tipi ile birlikte dondurucu soğuklar görülecek. Peki yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı? İşte merak edilen hava durumu raporu...

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Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul’da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.

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Yılbaşında kar yağacak mı? Soğuk hava Atak Üzerine Atak Yapacak! 31 Aralık İstanbul’da kar görülecek mi? METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ökten, "Çok az kaldı İstanbul. Kıştan ümidim yok diyenlere şaşırıyorum. İstanbul'a 2012'de ilk Kar 14 Ocak'ta yağdı. 6 tane örtülük kar geldi. 2012 Kışından memnun olmayan yoktur sanırım. 2004'te ilk kar 8 Ocak'ta geldi. Bugün 24 Aralık ve veriler çok iyi geliyor. Az daha sabır..." dedi.