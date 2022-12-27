27 Aralık 2022, Salı
İstanbul'da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında
İstanbul'da yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 39 ilçede 768 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 6 işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi. Polis, sahte içki satışı yapan işyerleri hakkında işlem başlattı.
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:09
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