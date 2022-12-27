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Haberler Galeri İstanbul'da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

İstanbul'da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

İstanbul'da yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 39 ilçede 768 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, 6 işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi. Polis, sahte içki satışı yapan işyerleri hakkında işlem başlattı.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:09
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İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe emniyeti ekiplerinin katılımıyla, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik İstanbul genelinde 768 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

6 İŞ YERİNE BASKIN

Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda sahte içki imalatı yapılan 2 farklı depo ile bu içkileri satan 6 iş yeri belirledi.

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İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

2 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

6 işyerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi.

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İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

Aramalarda 2 ton alkol, 4 fiber tank, bin 356 adet içki şişesi, 12 bin adet içki etiketi, 2 bin adet kapak, 21 adet alkol aroması ele geçirildi.

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İstanbul’da yılbaşı öncesi operasyon: Piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 2 ton sahte alkol ele geçirildi! 17 kişi gözaltında

Polis, sahte içki satışı yaptığı belirlenen 6 iş yeri hakkında işlem başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise devam ediyor.