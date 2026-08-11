CANLI YAYIN

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulundaki tarihi mesainin ardından iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek liderlerle bir araya geldi. Karşılıklı diyalogların ve samimi sohbetlerin öne çıktığı ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmaları dolayısıyla Kurtulmuş'a sunduğu özel hediye, günün en anlamlı karesi oldu.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 1

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları kapsamında ilk olarak iktidar kulisini ziyaret etti.

MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN KULİS TURU
TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 2

Kurtulmuş'u kulis girişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler karşıladı.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 3

AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de bir süre sohbet ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 4

Ziyaretlerine muhalefet kulisinde devam eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 5

Milletvekilleriyle de sohbet eden Kurtulmuş'un yanına, görüşmeler sırasında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da gelerek bir süre temaslarda bulundu.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 6

BAŞKANLIK MAKAMINDA MİLLİ MUTABAKAT ZİRVESİ

Kritik düzenlemenin yasalaşmasının ardından Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında önemli konukları ağırladı.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 7

Kurtulmuş; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bir araya geldi.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 8

MHP ve AK Parti grup başkanvekillerinin de katıldığı görüşmede, yasalaşan teklifin Türkiye'nin geleceği üzerindeki etkileri ele alındı.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 9

BAHÇELİ'DEN KURTULMUŞ'A "BİRLİĞİN GÜCÜ" HEDİYESİ

Günün en dikkat çeken anı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim ettiği anlamlı hediye oldu.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 10

Bahçeli, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri bulunan özel tasarım tabloyu Kurtulmuş'a sundu.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 11

Klasik motiflerle süslenen eserde "Birliğin Gücü, Millî İradenin Kararı" ifadesi yer alırken, plakette ise "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verildi.

TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye 12

10 Ağustos 2026 tarihli hediyenin, Kurtulmuş'un Meclis çalışmalarındaki gayretleri ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki kararlı duruşuna yönelik bir takdir nişanesi olduğu bildirildi.

Terörsüz Türkiye kanunu kabul edildi TERÖRSÜZ TÜRKİYE KANUNU KABUL EDİLDİ
YENİ Partide evet-hayır çatlağı! YENİ PARTİ'DE "EVET-HAYIR" ÇATLAĞI!
Devlet Bahçeli: Hayırlı uğurlu olsun DEVLET BAHÇELİ: "HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
AK Parti Üsküdar'da iki ayrı suç duyurusunda bulundu! Seçim iptali için dava açacak
Sonraki Galeri
AK Parti Üsküdar'da iki ayrı suç duyurusunda bulundu! Seçim iptali için dava açacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin