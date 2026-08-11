TBMM'de milli birlik ruhu! Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan kulis turu: Devlet Bahçeli'den anlamlı hediye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulundaki tarihi mesainin ardından iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek liderlerle bir araya geldi. Karşılıklı diyalogların ve samimi sohbetlerin öne çıktığı ziyarette, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmaları dolayısıyla Kurtulmuş'a sunduğu özel hediye, günün en anlamlı karesi oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları kapsamında ilk olarak iktidar kulisini ziyaret etti. MECLİS BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN KULİS TURU

Kurtulmuş'u kulis girişinde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler karşıladı.

AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de bir süre sohbet ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerine muhalefet kulisinde devam eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.