TBMM raporu ortaya koydu: Çocukları suça sürükleyen unsurlar belli oldu

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı 800 sayfayı aşan raporda dikkat çeken veriler yer aldı. Araştırmada, suça sürüklenen 12-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 47,3'ünün alkol, yüzde 52,9'unun ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edildi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesine yönelik hazırladığı 800 sayfayı aşan raporu milletvekillerine dağıttı. Raporda, çocukları suça sürükleyen nedenlere dair dikkat çeken tespitler ve çözüm önerileri yer aldı.

AİLE TERAPİSTİ MODELİ ÖNERİSİ Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre raporda, ailevi risk faktörlerinin önlenmesi ve ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik gerekli psikoterapötik müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla aile sağlığı merkezleri bünyesinde "aile terapisti" modelinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması önerildi.

UYUŞTURUCU, ALKOL VE SİGARA TEHLİKESİ Komisyon tarafından Türkiye genelindeki 70 Çocuk Eğitim Evi ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 4 bin 989 çocuk üzerinde tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bilimsel araştırmada dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Araştırmaya göre 12-17 yaş grubundaki çocukların; Yüzde 83,4'ünün sigara içtiği,

Yüzde 47,3'ünün alkol kullandığı,

Yüzde 52,9'unun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edildi. Raporda, tütün, alkol, madde, dijital ve kumar bağımlılıklarına yönelik önleme çalışmalarının artırılması gerektiği vurgulandı.

CEZA İNDİRİMLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ Raporda, çocukların uyuşturucu ve alkol etkisi altında işledikleri ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından ceza infaz sürecinde uygulanan hafifletici hükümlerin yeniden değerlendirilmesi önerildi. Ayrıca kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında uygulanacak ceza indirimlerinin 12-15 ve 15-18 yaş gruplarında hakimin takdirine bırakılması önerileri raporda yer aldı.