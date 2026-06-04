Yeni düzenleme Komisyon’dan geçti: Emniyet kadrolarında oranlar değişiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Düzenlemeyle her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden belirlenirken, sağlık şartları nedeniyle ilişiği kesilen ve daha sonra yargı kararları doğrultusunda görevlerinden ayrılan bazı eski personele de belirli şartlarla yeniden başvuru hakkı tanınacak.

Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle, Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Yapılan düzenleme Emniyet Teşkilatı'nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacını taşıyor.

Yapılan düzenleme Emniyet Teşkilatı'nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacını taşıyor. Bu doğrultuda, her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek ve önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

RÜTBELERE GÖRE BELİRLENEN YENİ KADRO ORANLARI Kabul edilen kanun teklifine göre, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranları şu şekilde belirlenecek: Emniyet Rütbesi Yeni Kadro Oranı (10 Binde) 1. Sınıf Emniyet Müdürü 65 2. Sınıf Emniyet Müdürü 75 3. Sınıf Emniyet Müdürü 90 4. Sınıf Emniyet Müdürü 100 Emniyet Amiri 300 Başkomiser 310 Komiser 320 Komiser Yardımcısı 330

SAĞLIK SEBEBİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLER İÇİN BAŞVURU SÜRECİ Kanun'daki değişiklikle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitimine devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlara yeni bir hak tanınıyor.