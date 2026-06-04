İBB'ye taşeron işçi isyanı: Verilen sözler tutulmadı

TÜRK-İŞ'e bağlı TÜMTİS üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde adeta hak arama nöbetine çıktı. Taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediği gerekçesiyle yaptığı eylemde İBB protesto edildi. Konuya ilişkin konuşan Ersin Türkmen, "Yıllardır İBB bünyesinde çalışan bu işçilere defalarca kadro sözü verilmiştir. Ancak verilen sözler tutulmamış, taşeron işçiler yıllardır eşitsizlik içerisinde çalışmaya mahkum edilmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki Başkanlık binası çevresi bu kez taşeron işçilerin protestosuna sahne oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyeleri, İBB bünyesinde farklı alanlarda görev yapan taşeron işçilerin haklarının verilmediğini öne sürerek eylem gerçekleştirdi.

İBB'nin cenaze hizmetleri, süt dağıtımı, servis ve makam gibi alanlarında şoförlük yapan alt işveren şirketi Platform Turizm AŞ'de çalışan işçiler, belediyenin Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasının yanındaki 50. Yıl Parkı'nda bir araya geldi. "Toplu iş sözleşmesi eksiksiz uygulansın, taşeron işçiler kadroya alınsın" pankartı açan işçiler, "Taşeronun kölesi olmayacağız" ve "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı. İşçilerin bağlı olduğu TÜMTİS İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ersin Türkmen, yaptığı açıklamada, alt işveren şirketi işçisi şoförlerin, belediye işçileriyle yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen "üvey evlat" muamelesi görmeye devam ettiğini söyledi.

İBB bünyesinde yaklaşık 100 bin çalışan bulunduğunu, bunların bir bölümünün memur, bir bölümünün kadrolu işçi olduğunu, bir bölümünün ise belediye iştiraki şirketlerde görev yaptığını hatırlatan Türkmen, şöyle devam etti: "Ancak hala az sayıda bir grup çalışan da taşeron şirketlerin kadrosunda gösterilmektedir. Platform Turizm AŞ bünyesinde çalışan ve sendikamız üyesi olan 524 işçi de bu taşeron şirket çalışanı olanlar arasındadır. İçlerinde 20 yılı aşkın süredir İBB hizmetinde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Yıllardır verilen sözlere rağmen taşeron işçiler, belediye şirketleri bünyesine alınmamış, aynı işi yaptıkları çalışma arkadaşlarından farklı uygulamalara maruz bırakılmıştır."

Taşeron işçilerin, yıllardır hak ettikleri değeri görmediğini ve emeklerinin karşılığını alamadığını belirten Türkmen, "İş yerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine rağmen, işçilerin hakları sistematik biçimde ihlal edilmektedir. Sendikamızın yetkili olduğu iş yerinde ikinci yıl ücret zamları eksik uygulanmaktadır. Toplu iş sözleşmesi gereğince gece çalışmasından sayılan saatlerin ücretinin yüzde 10 zamlı ödenmesi gerekirken yaklaşık 8 aydır bu ödeme yapılmamaktadır." ifadelerini kullandı. Fazla mesai uygulamalarında da ciddi hak kayıpları yaşandığına işaret eden Türkmen, "İşçiler yoğun şekilde fazla mesai yapmalarına rağmen şirket tarafından keyfi sınırlar belirlenmekte ve fazla çalışma ücretleri eksik ödenmektedir. Toplu iş sözleşmesinde 'hafta sonu çalışmalarının yüzde 100 zamlı ödeneceği' açıkça belirtilmesine rağmen, hafta sonu yaptırılan fazla mesailer için yüzde 60 olan hafta içi mesai ücreti ödenmektedir." diye konuştu.