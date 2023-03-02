02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

"Taşerona kadro zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, meaisine 28 Şubat 2023 tarihinde başladı.TBMM'nin açılmasının ardından Taşerona kadro çıkacak mı, verilecek mi? sorusu gündeme getirildi. Taşerona kadro son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 90 bin taşeron işçi kamuda işçi statüsüne geçebilmek için çalışmanın tamamlanmasını bekliyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 02.03.2023 14:08
  • 1
  • 8
Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

"Taşerona kadro çıktı mı, ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor.90 bin taşerona kadroda son durum vatandaşlar tarafından sıklıkla takip edliyor. Özellikle Meclis'in ertelenmesinden sonra, "90 bin taşerona kadro yok mu, ne zaman verilecek?é soruları gündeme getirildi. Geçtiğimiz aylarda sözleşmeliye kadro Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

  • 3
  • 8
Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • 4
  • 8
Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından çalışmalarına ara veren Meclis, 28 Şubat'ta mesaisine yeniden başladı.

  • 5
  • 8
Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!

Taşerona kadro konusunda yeni bir gelişme yaşandığında detaylar habere eklenecektir.