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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler Kabine toplantısında! Yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar... Gözler Kabine toplantısında! Yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar...
Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de vaka sayılarında artış sürüyor. Tabloda yaşanan artık sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Normalleşme sonrasında gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar...
Giriş Tarihi: 28.03.2021 23:50
Yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları merak ediliyor. Gözler bu hafta Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Günlük açıklanan vaka sayılarında yaşanan yükseliş sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi sonrasında mekanlar hakkında alınacak kararlarda sorgulanmaya başladı. İşte, yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklamıştı. Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar haberimizde yer alacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı tarihi son günlerde milyonların gündemi olurken yeni kararların alınması bekleniyor. Yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında koronavirüs ana gündem maddesi olacak ve Sağlık Bakanlığı verileri ışığında kritik iller için yeni değerlendirmeler yapılacak. Son olarak 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merak edilirken detaylar şöyle;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların gündemine geliyor. Son olarak 15 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.
SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.