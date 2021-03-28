Gözler Kabine toplantısında! Yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar...

Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de vaka sayılarında artış sürüyor. Tabloda yaşanan artık sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Normalleşme sonrasında gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. İşte, yasaklar geri mi geliyor? Kafe, restoran ve lokantalar yeniden kapanacak mı? Kısıtlamalar...