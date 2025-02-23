AK Parti'nin yeni A Takımı belli oldu! Kim kimdir yakından tanıyalım

Öte yandan, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu listeleri de belli oldu. Bu kapsamda, Merkez Disiplin Kurulu asil üye listesinde, Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cemal Sarıhan, Mehmet Sarı, Melek Çiçek, Mir Sedrettin Karahan, Muaz Ergezen, Muhammet Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Saliha Dönmez, Sena İpşirli, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz olarak belirlendi.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listesinde Ahmet Gül, Hüseyin Bürge, Suat Pamukçu oldu. Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asil üye listesinde, Hüseyin Özbakır, İffet Polat, İsmail Cenk Diberoğlu, Sebattin Karakkelle ve Serap Yaşar yer aldı.

AK Parti'nin bugün yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde mevcut MKYK üyelerinden 39 kişi listede yer almadı.