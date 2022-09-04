Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Denizi'nde fırtına; Orta Karadeniz kıyılarında, Orta ve Güney Ege'de yağış beklendiğini belirterek oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. Peki 5-6-7 Eylül hava durumu nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 21:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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