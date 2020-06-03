03 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel atamaları için bekleyişte olan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 16:11
  • 1
  • 7
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bazı kadrolarına yapılacak atamalar için KPSS 2020/7 kapsamında 5-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.Teknisyen (Ziraat), Tekniker (Ziraat), Tekniker (Veteriner Sağlık), Tekniker (Arıcılık), Tekniker (Orman), Mühendis (Ziraat), Mühendis (Bahçe Bitkileri), Mühendis (Bitki Koruma), Mühendis (Zootekni), Mühendis (Tarla Bitkileri), Mühendis (Gıda), Mühendis (Su Ürünleri), Mühendis (Orman), Mühendis (Bilgisayar), Mühendis (Endüstri), Veteriner Hekim, kadrolarına tercih yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • 2
  • 7
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 215-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 7
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

  • 4
  • 7
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde buaday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

  • 5
  • 7
KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.