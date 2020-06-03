KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde buaday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.