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KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel atamaları için bekleyişte olan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.06.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 16:11
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