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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından çiftliğinde yapılan incelemelerde kaçak yapılar tespit edildi. Dilovası Belediyesi encümeni, tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası kesilmesi ve yapıların yıkılmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 18:26
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak
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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak