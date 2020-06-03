İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde 15 kaçak yapı tespit edildi: 662 bin 794 TL ceza! Çiftlikteki kaçak yapılar yıkılacak

Ayrıca çiftliğin kurulu olduğu arazinin bir kısmının hisseli, bir kısmının ise TOKİ'ye ati olduğu belirlendi.



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