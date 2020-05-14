ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

Son dakika haberi... YKS kılavuzu güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, güncel 2020 YKS kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminin güncellenmesi ile birlikte öğrenciler hazırlıklarına başladı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini şimdiden merak etmeye başladılar. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav süresi kaç dakika? İşte 2020 YKS kılavuzu...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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