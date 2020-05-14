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Haberler Galeri ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

Son dakika haberi... YKS kılavuzu güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, güncel 2020 YKS kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminin güncellenmesi ile birlikte öğrenciler hazırlıklarına başladı. Sınav için geri sayım başlarken, öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini şimdiden merak etmeye başladılar. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav süresi kaç dakika? İşte 2020 YKS kılavuzu...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 11:52
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ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

2020 YKS kılavuzu güncellendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından güncel 2020 YKS kılavuzu yayımlandı. Sınav takviminin belli olmasının ardından hazırlıklarını hızlandıran öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 2020 YKS sınavına ilişkin güncel bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS sınav süresi kaç dakika? İşte 2020 YKS kılavuzu...

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ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.