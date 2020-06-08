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DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman? 2020 DGS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS başvurusu yapmaya hazırlanan adaylar, başvuru işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile detaylar belli oldu. Buna göre, adaylar başvuru öncesi yayımlanacak kılavuzu beklemeye başladı. Peki, DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:50
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