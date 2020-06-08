DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2019 yılında DGS başvuru ücreti 120 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2020 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2020 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.